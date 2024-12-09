Трое туристов отправились на самый высокий пик Новой Зеландии и пропали без вести

AP News: альпинисты отправились на пик Аораки в Новой Зеландии и пропали

Трое туристов пропали без вести по пути на самый высокий пик Новой Зеландии. Об этом сообщило агентство AP News.

Сертифицированные гиды по альпинизму из США Курт Блэр и Карлос Ромеро 56 и 50 лет отправились на Аораки (также известная как гора Кука, высота — 3724 метра). С ними был канадец, личность которого не раскрывается.

В субботу, 30 ноября, альпинисты прибыли в базовый лагерь на полпути к вершине и начали восхождение. В понедельник они не объявились и были объявлены пропавшими без вести.

Несколько часов спустя спасатели нашли снаряжение, которое могло принадлежать мужчинам, затем поиски пришлось приостановить на три дня из-за непогоды. В пятницу поисковая группа нашла ледорубы, одежду и другие вещи туристов.

6 декабря спасательную операцию остановили. Полиция заявила, что возобновит поиски, если появятся новые следы альпинистов, однако предварительно считается, что они не выжили.

Ранее на горнолыжном курорте Шерегеш ребенок упал с подъемника и пролетел несколько десятков метров по склону. Инцидент попал на видео.