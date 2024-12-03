Ребенок упал с подъемника на горном курорте России и пролетел десятки метров по склону

Следственный комитет: ребенок упал с подъемника на курорте Шерегеш

На горнолыжном курорте Шерегеш ребенок упал с кресельного подъемника и скатился со склона. Инцидент попал на видео, которое публикует Telegram-канал «112».

3 декабря (по другим данным, 18 ноября) женщина-инструктор поднималась с ребенком на вершину горы и раньше времени открыла защитную рамку кабинки. Из-за резкой остановки он соскользнул с сидения и пролетел несколько десятков метров по склону.

Работники канатной дороги вызвали на место происшествия службы спасения, ребенка подняли наверх и передали медикам. Следственный комитет России по Кемеровской области проводит проверку об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

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