Ребенок упал с подъемника на горном курорте России и пролетел десятки метров по склону

На горнолыжном курорте Шерегеш ребенок упал с кресельного подъемника и скатился со склона. Инцидент попал на видео, которое публикует Telegram-канал «112».
3 декабря (по другим данным, 18 ноября) женщина-инструктор поднималась с ребенком на вершину горы и раньше времени открыла защитную рамку кабинки. Из-за резкой остановки он соскользнул с сидения и пролетел несколько десятков метров по склону.
Работники канатной дороги вызвали на место происшествия службы спасения, ребенка подняли наверх и передали медикам. Следственный комитет России по Кемеровской области проводит проверку об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
В сентябре британская туристка попала под лавину во время катания на горных лыжах в Андах. Она оказалась погребена под снегом с камнями.