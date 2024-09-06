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20:06, 6 сентября 2024Путешествия

Девушка оказалась погребена под снегом с камнями после катания на горных лыжах

Metro: британка попала под лавину во время катания на лыжах в Андах и не выжила

Фото: Eric Miller / Unsplash

Британская туристка попала под лавину во время катания на горных лыжах в Андах в Аргентине и не выжила. Об этом пишет издание Metro.

По данным источника, 27-летняя Андреа Маршалл поехала на горнолыжный курорт Барилоче с двумя друзьями — местными жителями Аугусто Груттадаурия и Кристианом Эраускин. После схода лавины девушка оказалась погребена под снегом с камнями. Ее тело удалось извлечь во время масштабной поисково-спасательной операции.

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Друзей британки нашли с сильным переохлаждением. Их спустили в безопасное место с горы Серро Лопес высотой 2,1 тысячи метров.

В конце июля трое туристов пострадали в результате камнепада на вулкане Ключевская сопка в Камчатском крае. На высоте около четырех тысяч метров их засыпало камнями.

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      Алина Черненко
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