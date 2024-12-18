Туристка пропала без вести, а через месяц нашлась. За это время ее отец покончил с собой. Что стоит за трагедией?

Daily Mail: пропавшая в США туристка объявилась в Мексике через месяц

Американская туристка отправилась в путешествие мечты в Нью-Йорк и пропала без вести после странных сообщений семье. Пока полиция вела безрезультатные поиски, отец женщины не выдержал горя и лишил себя жизни. Позже выяснилось, что с американкой все хорошо и она просто сбежала в Мексику. Что на самом деле случилось с туристкой — разбиралась «Лента.ру».

Туристка села в самолет с возлюбленным, который бросил ее

30-летняя уроженка Гавайев Ханна Кобаяши планировала поездку в Нью-Йорк вместе с парнем Амоном Мирандой, однако незадолго до путешествия пара разошлась. Мужчина узнал, что партнерша виделась с предыдущим бойфрендом, и бросил ее.

Билеты были уже оплачены, так что они решили ничего не отменять и долететь до Нью-Йорка вместе, а потом окончательно расстаться. 8 ноября американка прибыла в Лос-Анджелес, где ей нужно было сделать пересадку, но на стыковочный рейс не села.

Ханна Кобаяши в аэропорту Лос-Анджелеса Скриншот: Larie Pidgeon

Позже женщина попала на камеры видеонаблюдения в городе, на записях она выглядела растерянной и дезориентированной. Кроме того, полиция отследила два денежных перевода людям, имен которых родственники Кобаяши не знали.

Девушка встревожила семью странными сообщениями

Перед исчезновением Ханна Кобаяши отправила семье тревожные и непонятные сообщения. В них она упоминала о краже личной информации и банковских карт, но конкретных деталей не раскрыла.

«Хакеры стерли мои личные данные, украли все средства и сводят меня с ума с пятницы», — написала она другу. «Меня обманули, заставив отдать все мои деньги тому, кого я, как мне казалось, любила», — говорилось в другом СМС

Еще в одном сообщении от 10 ноября Ханна заявила, что испытала «духовное пробуждение», а теперь все же собирается добраться до Нью-Йорка.

Сестра пропавшей Сидни рассказала журналистам, что Ханна общалась с ней не так, как обычно. В переписке она употребляла ласковые слова, которые никогда раньше не использовала. С 11 ноября туристка перестала выходить на связь.

Исчезновение туристки довело ее отца до самоубийства

13 ноября родственники Ханны Кобаяши сообщили о произошедшем правоохранителям, а 15-го числа полиция объявила туристку пропавшей без вести и запустила масштабные поиски. Тем временем семья женщины открыла сбор средств на сайте GoFundMe с целью получить 50 тысяч долларов. Эти деньги должны были пойти на еду для волонтеров, транспортные расходы и медиакампанию.

Райан Кобаяши приехал в Лос-Анджелес и активно участвовал в поисках дочери Фото: Damian Dovarganes / AP

58-летний Райан Кобаяши приехал в Лос-Анджелес, чтобы помочь в поисках дочери. Он расклеивал листовки, общался с прохожими, волонтерами и журналистами, но после двух недель мужчина не выдержал. Его нашли без признаков жизни на асфальте у многоуровневой парковки.

Ханна любила путешествовать, ей нравились фотография, искусство, музыка. Я не был с ней слишком близок в детстве, мы не общались какое-то время. Я просто пытаюсь помириться. Я хочу вернуть ее. Это моя главная цель Райан Кобаяши отец Ханны Кобаяши

Выяснилось, что у американки были проблемы с наркотиками

Бывший парень Кобаяши Амон Миранда сотрудничал с полицией, однако активно в поисках не участвовал. Мужчина заявил, что в его обязанности не входит присматривать за бывшей. «Она уже взрослая. Мне не нужно было ничего делать, потому что мы с ней расстались 3-4 месяца назад и договорились не общаться», — сказал он. Более того, мужчина предположил, что причиной исчезновения Кобаяши стали проблемы с наркотиками.

«Вполне возможно, что у нее случился какой-то психический срыв из-за недостатка сна, слишком большого количества психоделиков или кокаина», — отметил Миранда

В разговоре с журналистами знакомые туристки признали, что она порой употребляла запрещенные вещества, хотя и «в рекреационных целях». При этом женщину описывали как позитивную, открытую и трудолюбивую.

Ханна Кобаяши Фото: @midorieve

Перед поездкой в Нью-Йорк туристка ввязалась в мошенничество с грин-картами

Однако у Ханны Кобаяши нашлись и другие скелеты в шкафу. Как узнало издание Daily Mail, незадолго до несостоявшегося путешествия женщина стала участницей мошеннической схемы с грин-картами.

В октябре американка вышла замуж за аргентинца Алана Какаче. Она даже показала фотографии со свадьбы коллегам, хотя брак их оказался фиктивным. По данным источника, Какаче заплатил женщине 15 тысяч долларов. Еще столько же он должен был отдать после того, как получит иммиграционные документы, разрешающие ему жить и работать в США.

Бывший парень туристки Амон Миранда Фото: Waxahachie Police Department

Более того, бойфренд американки Амон Миранда ради денег женился на возлюбленной Какаче, аргентинке по имени Марианна. Обе пары решили вместе отправиться в Нью-Йорк, чтобы сделать фото на фоне статуи Свободы, Эмпайр-стейт-билдинг или на Бродвее. Мошенники рассчитывали, что такие снимки убедят иммиграционную комиссию в том, что их браки настоящие.

Оказалось, что аргентинцы тоже были в самолете с Кобаяши и ее экс-возлюбленным. При этом самой американке это не нравилось: поездка в Нью-Йорк была ее давней мечтой, и она не хотела тратить драгоценные дни на общение с чужими людьми.

Через месяц поисков туристка объявилась в Мексике

В декабре Ханну Кобаяши нашли живой в Мексике. Перед этим полиция обнаружила записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, что женщина сама перешла границу. С ней оказалось все в порядке, и вскоре она вернулась в США.

Новость возмутила неравнодушных людей, которые собрали 47 тысяч долларов на поиски американки. Они потребовали вернуть им пожертвования, и родственникам Кобаяши ничего не оставалось, кроме как согласиться.

Подробности пребывания туристки в Мексике остались нераскрытыми. Она также не объяснила общественности причины своего поступка и отказалась общаться с журналистами

«Я не знала обо всем, что происходило в СМИ, пока меня не было, и все еще перевариваю информацию. Я убедительно прошу проявить уважение ко мне, моей семье и моим близким, пока я переживаю это трудное время», — заключила Кобаяши.

