Туристка отправилась в отпуск в США и пропала после странных сообщений семье

CNN: женщина с Гавайев отправилась в отпуск в Нью-Йорк и пропала без вести

В США женщина отправилась в отпуск и пропала без вести после странных сообщений семье. Подробностями ее истории поделился канал CNN.

30-летняя жительница Гавайев Ханна Кобаяши поехала в Нью-Йорк с пересадкой в Лос-Анджелесе. Отмечается, что туристка летела вместе с бывшим парнем: пара купила билеты, но потом разошлась. Они не смогли вернуть деньги за поездку, поэтому решили добраться до Нью-Йорка вместе, после чего разойтись.

8 ноября американка прибыла в Лос-Анджелен, но на стыковочный рейс не села. На следующий день Кобаяши заметили в книжном магазине, а позже — на мероприятии в магазине Nike. С 11 ноября женщина перестала выходить на связь, но перед этим ее близкие получили несколько загадочных сообщений.

«Хакеры Deep Hackers стерли мои личные данные, украли все средства и сводят меня с ума с пятницы», — написала она другу. «Меня обманули, заставив отдать все мои деньги тому, кого я, как мне казалось, любила», — говорилось в другом сообщении.

Более того, сестра пропавшей Сидни рассказала, что в последние дни перед исчезновением Ханна общалась с ней не так, как обычно. В переписке она употребляла ласковые слова, которые никогда раньше не использовала.

Сейчас Кобаяши разыскивает полиция, а родные туристки и друзья семьи прибыли в Лос-Анджелес, чтобы помочь в поисках.

В ноябре в Ирландии пропал путешественник из Лондона. Он отправился к мистической достопримечательности на побережье — Дороге гигантов.