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21:18, 14 мая 2024Путешествия

Девушка попыталась сдать жилье через интернет, но это стоило ей жизни. Что известно о жестокой расправе в Лондоне?

Фото: Leon Neal / Getty Images

В апреле Лондон потрясло ужасающее известие о жестокой расправе над молодой девушкой, которую нашли в луже крови в роскошном особняке. Родные жертвы предполагают, что к ее гибели может быть причастен неизвестный мужчина, который хотел арендовать ее жилье через сервис Airbnb за миллионы рублей. Подробнее о загадочном происшествии — в материале «Ленты.ру».

Девушке предложили миллионы рублей за аренду жилья через Airbnb

27-летняя уроженка Таиланда Камоннан Тиамфанит (в Великобритании ее называли Анджелой) жила в Лондоне около десяти лет и занималась недвижимостью. Она арендовала особняк, в котором раньше находилось посольство Эфиопии, и сдавала его туристам через сервис Airbnb. Дом стоимостью 4 миллиона фунтов стерлингов (460 миллионов рублей), расположенный в центре столицы недалеко от Гайд-парка, приносил ей хороший доход.

5 апреля девушка получила сообщение от таинственного мужчины. Он заявил, что прилетает в Лондон ночью на частном самолете и хочет снять особняк на месяц за 30 тысяч фунтов (3,5 миллиона рублей)

Анджела согласилась и сразу же сообщила радостную новость своему молодому человеку Крису Зангу, который живет в Сингапуре. На вырученные деньги пара хотела воплотить мечту — открыть собственный отель.

В тот же вечер Анджела пошла на вечеринку, но внезапно что-то пошло не так. Друзья позже рассказывали полиции, что девушка была рассеянной и постоянно переписывалась с кем-то. На все вопросы друзей она отвечала уклончиво и отказывалась рассказать, что у нее случилось. В четыре утра Анджела заказала такси и в спешке вернулась в особняк. Тогда близкие видели ее живой в последний раз.

Около 6:15 девушка получила множество ножевых ранений. СМИ писали, что соседи слышали ее пронзительные крики, однако полиция нашла бездыханную Анджелу только спустя двое суток.

Камоннан Тиамфанит нашли без признаков жизни в роскошном особняке в центре Лондона

Камоннан Тиамфанит нашли без признаков жизни в роскошном особняке в центре Лондона

Фото: PA Images / Legion-media.ru

Подозреваемый переписывался с парнем Анджелы после расправы над ней

Первым забеспокоился 27-летний друг девушки Крис. Обычно он все время поддерживал связь с Анджелой, но тут она перестала отвечать на сообщения. Молодой человек несколько раз писал возлюбленной в соцсетях, а потом связался с ней через Airbnb.

Крис отправил кодовую фразу «Не хочешь ли выпить что-нибудь в кафе Little Sugar Tea?», которую пара договорилась использовать в случае, если кто-то из них попадет в беду

На это Крису пришел неожиданный ответ: «Все хорошо, я просто сменила телефон и не могла нормально говорить. Дом забронирован, один человек снял его на месяц. Я потеряла все мои контакты в What's App и стараюсь восстановить их. Можешь написать мне там? Но дай мне побыть одной. Мне нужно время. Я еду в Париж». Молодой человек сразу заподозрил неладное. Помимо содержания, его смутило то, что сообщение было на английском языке, хотя они общались с Анджелой по-китайски.

Крис попросил знакомых в Лондоне проверить особняк, но никто не открыл, тогда они обратились к полицию. На следующее утро правоохранители вошли в дом и обнаружили тело Анджелы. Ее опознали по отпечаткам пальцев в иммиграционных записях.

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Полиция могла упустить главного подозреваемого до его бегства из страны

Сейчас британские правоохранители расследуют громкое дело Анджелы. В полиции заявили, что у них есть главный подозреваемый, но он покинул Великобританию. Следствию предстоит понять, достаточно ли доказательств, чтобы экстрадировать человека из-за границы. Позже стали известны и другие леденящие душу подробности.

Кто-то пять часов слушал рэп дома у Анджелы в ночь ее кончины. На iPad девушки включали жестокие песни, в которых говорилось о насилии с применением ножей и огнестрельного оружия. Сама Анджела такую музыку никогда не любила

Близкие Анджелы считают, что к ее кончине причастен тот самый мужчина с Airbnb. После странного сообщения Анджелы на сервисе аренды (к тому моменту девушку уже закололи) Крис снова написал ей с фейкового аккаунта, притворившись потенциальным клиентом.

По словам молодого человека, он переписывался с неизвестным несколько часов и даже договорился о встрече с ним. Крис передал информацию полиции, но там ее проигнорировали. Крис считает, что следователи упустили возможность задержать убийцу до его бегства из страны.

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      Мария Борисова
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