Изувеченная в Дубае модель дала первое интервью. Она рассказала о вечеринке детей российских и украинских бизнесменов

Изувеченная в Дубае модель Ковальчук рассказала, что вновь учится ходить

Украинская модель OnlyFans Мария Ковальчук, которую избили в Дубае, впервые рассказала, что с ней произошло, назвав имена причастных к нападению. По словам модели, после перенесенных операций она заново учится ходить, но пока передвигается на коляске и с помощью костылей. Историей девушка поделилась в интервью Ксении Собчак.

О случившемся стало известно в марте этого года. Модель пропала после вечеринки в одном из отелей ОАЭ. Спустя время девушку обнаружили на обочине дороги с переломами конечностей и позвоночника. Ковальчук перенесла несколько операций, она долго находилась в коме.

Как рассказала сама Ковальчук в интервью Собчак, в день, когда все произошло, она должна была улететь в Таиланд, но проспала. Выселяясь из отеля, она встретила знакомого, Артема, который был в компании друга Александра, а также двух девушек Милены и Александры. Когда модель рассказала о своих злоключениях, Артем позвал ее остаться в его номере.

Мария Ковальчук Кадр: @maria.kovalchukofficial / Tiktok

Ковальчук рассказала о вечеринке и назвала участников

В рапортах дубайской полиции также отмечается, что на вечеринке был 19-летний Артем Папазов, сын бизнесмена Олега Папазова — семья долгое время живет в Дубае. В России у Олега Папазова нет бизнеса с марта 2025 года, но он владеет товарными знаками сети пекарен Cinnabon.

Фигурируют имена еще двух участниц — 19-летней Александры Мерцаловой (у ее отца в Москве медицинский центр) и 16-летней Милены Д., живущей в Киеве (ее отец — бизнесмен). Также, по словам Ковальчук, на вечеринке присутствовали 21-летний Максим Крашенинников из Омска и 28-летний Александр Лаптинский из Белоруссии. Первый быстро ушел и не участвовал в дальнейшем.

Модель заявила, что «у парней поехала крыша»

Папазов и Лаптинский говорили, что модель «принадлежит им» и вели себя крайне агрессивно в ответ на отказы в близости и желание уйти. Девушки между тем не пытались остановить мужчин, а Мерцалова, как говорит Ковальчук, сама била ее по лицу. Модель допустила, что молодые люди были под влиянием запрещенных веществ.

Ковальчук попыталась сбежать и скрыться на ближайшей стройке, но ее быстро обнаружили. Папазов и Лаптинский начали ее бить, а потом выбросили с высоты на дорогу. «Камеры стерты, доказательств нет», — рассказала модель. Самого избиения она не помнит.

В момент у меня просто память оборвало. Скорее всего, был удар по голове. Следующая сцена — помню, что я просила о помощи мимо проезжающую машину, которая остановилась уже и вызвала скорую с полицией. Я была в отельном халате Мария Ковальчук избитая в Дубае модель

Папазова и Лаптинского заключили под стражу, но всего на день.

Мать модели рассказала о сделке с дубайскими чиновниками

Лечение Марии оплатили дубайские власти. Мать модели поделилась, что это входило в сделку с чиновниками, детским омбудсменом и полицией. «Не знаю, какая там была сумма, миллионы колоссальные», — призналась она. Ее дочь же должна была в ответ «не говорить плохое».

Модель подверглась хирургическим вмешательствам девять раз. Сейчас девушка чувствует себя лучше, она пытается снова ходить, но пока передвигается в основном на коляске.