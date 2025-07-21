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14:55, 21 июля 2025Ценности

Мать покалеченной в Дубае модели рассказала о перенесенных операциях дочери

Мать покалеченной в Дубае модели Марии Ковальчук Анна: Дочь перенесла 9 операций
Екатерина Ештокина
Мария Ковальчук

Мария Ковальчук. Кадр: Осторожно: Собчак / YouTube

Мать покалеченной в Дубае украинской модели Марии Ковальчук Анна раскрыла количество перенесенных дочерью операций. Соответствующее интервью опубликовано на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Женщина рассказала, что Мария подверглась хирургическим вмешательствам девять раз. «Первые четыре, когда ее по частям собрали. И, возможно, будет еще одна», — призналась родственница пострадавшей.

В то же время сама Ковальчук подчеркнула, что ее мышцы атрофировались из-за долгого нахождения в больнице, вследствие чего сейчас она занимается с физиотерапевтом. «Ягодичный мостик и упражнение на сдвигание-раздвигание стопы», — уточнила манекенщица.

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Среди прочего, она подчеркнула, что чувствует себя лучше. «Я практически хожу, сейчас нахожусь на реабилитации. После реабилитации уже смогу ходить полноценно. Передвигаюсь в основном на коляске и использую костыли тоже. У меня еще один перелом ноги заживает, поэтому пока на нее не могу давать нагрузку. Постепенно учусь ходить с костылями заново. Коляска — мой основной транспорт», — заключила Ковальчук.

В июне покалеченная в Дубае модель Ковальчук начала говорить. По словам ее матери, манекенщица находилась в больнице. Другие подробности она не раскрывала.

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