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17:22, 20 июня 2025Ценности

Покалеченная в Дубае модель Ковальчук начала говорить

Покалеченная в Дубае украинская модель Мария Ковальчук начала говорить
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @ae3marylu

Покалеченная в Дубае украинская модель Мария Ковальчук начала говорить. Об этом в интервью «АиФ» рассказала мать манекенщицы Анна.

По словам женщины, сейчас пострадавшая девушка находится в больнице. «Маша уже начала говорить, но пока не может подробно рассказать, что с ней произошло», — заявила родственница потерпевшей.

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Других подробностей о состоянии дочери Анна Ковальчук не раскрыла.

В марте высказывалось предположение, что Ковальчук могла быть участницей «Порто-Пати» — VIP-вечеринки с извращениями и насилием. Близкие пропавшей считают, что ее могли специально заманить на «тусовку», за участие в подобном мероприятии она могла заработать «десятки тысяч долларов».

Известно, что последний раз модель общалась с родителями 10 марта. Накануне она отправилась на вечеринку в компании двух мужчин, которые якобы имели отношение к модельному бизнесу. Позже ее нашли искалеченной в больнице.

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