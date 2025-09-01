На покалеченную в Дубае украинскую модель подали в суд за клевету

На украинскую модель Марию Ковальчук, которую нашли покалеченной в Дубае, подали в суд за клевету. Об этом сообщает Starhit.

Участники вечеринки опровергли заявления Ковальчук о случившемся и решили отстаивать свою правоту в суде. Милена Долганова, которую манекенщица также обвинила в избиении, пыталась связаться с ней напрямую, но не получила ответа. Тогда она обратилась к ее матери Анне в попытке решить все мирным путем до обращения в суд.

«Я вышла с предложением о том, чтобы не подавать судебный иск. Дала понять, что закон на нашей стороне, это они нарушают его своими высказываниями и понесут за это ответственность, — уточнила Долганова. — Мы предложили им в течение 7 дней сделать публичное опровержение, то есть признать, что они допустили ошибку в своих словах. Но к мирному разговору они, видимо, не готовы. Восприняли наше предложение как угрозу. Мать Марии начала угрожать мне в ответ. Значит будем действовать через суд».

«Прекрати угрожать и писать моей дочери, она проходит лечение. Норвегия уже занимается вами», — ответила мать пострадавшей в переписке с Долгановой. После этого девушка и другие участники упомянутой вечеринки подали судебный иск в трех странах — ОАЭ, Норвегии и Украине.

Известно, что иск подан по факту публичной клеветы в адрес пяти человек: Милены Долгановой, Александры Мерцаловой, Артема Папазова, Александра Лаптинского и Максима Крашенинникова. Помимо признания клеветы, суд может обязать семью Ковальчук выплатить моральную компенсацию общей суммой от 100 до 250 тысяч норвежских крон за каждого пострадавшего.

В марте Ковальчук пропала Дубае после вечеринки в компании двух мужчин. Позже ее нашли на обочине дороги с переломами ног и позвоночника и доставили в больницу.