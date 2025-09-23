Путешествия
19:16, 23 сентября 2025Путешествия

Бортпроводник употребил наркотики для усиления сексуальных ощущений и избежал тюрьмы

Алина Черненко

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Бортпроводник авиакомпании British Airways, употребивший наркотики перед рейсом, избежал тюрьмы. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Уточняется, что инцидент на борту самолета, летевшего из Сан-Франциско в Лондон, произошел в мае 2025 года, однако заседание суда состоялось только 19 сентября. В материалах дела говорится, что 41-летний Хейден Пентекост перед сменой принял метамфетамин и амфетамин для усиления сексуальных ощущений. После посадки бортпроводник сообщил коллегам, что у него спазмы желудка, но несмотря на это он может лететь. Затем мужчина заперся в туалете лайнера, при этом он был голым и «не замечал, что на нем нет одежды».

Пентекоста в неадекватном состоянии обнаружили другие члены экипажа. Они одели коллегу, посадили его на свободное место и попросили командира воздушного судна вызвать на борт медицинских работников. По данным источника, у бортпроводника были расширены зрачки, он не мог вспомнить, какой сейчас год, и выпил от 15 до 20 бутылок воды во время полета.

После приземления Пентекоста доставили в лондонскую больницу. Анализ показал наличие в крови наркотиков. Впоследствии сотрудника авиакомпании уволили с работы.

«Вам не нужно объяснять, насколько серьезным было это преступление. Бортпроводники выполняют важнейшую функцию обеспечения безопасности», — заявила судья Ханна Дункан, вынося приговор Пентекосту.

Несмотря на это, она отметила наличие смягчающих обстоятельств в его деле, включая прежнюю хорошую репутацию и немедленное признание вины, а также то, что его поведение не было агрессивным. Пентекоста приговорили к шести месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на год и 80 часам исправительных работ. Кроме того, его обязали выплатить 150 фунтов стерлингов (около 16,9 тысячи рублей) в качестве судебных издержек.

Ранее пилот согласился перевезти десятки килограммов наркотиков и был принят полицией после посадки. Его обвинили в контрабанде метамфетамина, стоимость которого при продаже составила бы от 11 до 17 миллионов долларов (до 1,3 миллиарда рублей).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
