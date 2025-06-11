Пилот погрузил в самолет наркотики на миллионы рублей и был принят полицией после посадки

ABC: Австралийский пилот перевез 56 килограммов наркотиков из Папуа-Новой Гвинеи

Пилот согласился перевезти десятки килограммов наркотиков и был принят полицией после посадки. Об этом сообщает издание ABC News.

По данным источника, инцидент произошел 21 марта 2023 года в сельском городке Монто в Квинсленде, Австралия, однако решение суда по делу о контрабанде вынесли 11 июня 2025-го. 54-летний Бернард Гамильтон Александер, погрузив в легкомоторный самолет сумки с кристаллическим веществом, совершил несколько перелетов из Папуа-Новой Гвинеи в Австралию.

Вскоре мужчину арестовали и обвинили в контрабанде 56 килограммов чистого метамфетамина, стоимость которого при продаже составила бы от 11 до 17 миллионов долларов (до 1,3 миллиарда рублей). За свою работу пилот должен был получить 500 тысяч долларов (39,4 миллиона рублей). Вину мужчина признал в прошлом месяце. Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы.

Ранее турист отправился из Бангладеш в Таиланд и пропал без вести. Через полгода расследование привело полицейских в номер отеля в Бангкоке, где пропавший мужчина употреблял метамфетамин.