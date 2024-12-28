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13:09, 28 декабря 2024Путешествия

Турист поехал в Таиланд, пропал без вести и нашелся спустя полгода в отеле с наркотиками

Пропавший без вести в Таиланде турист из Бангладеш нашелся в отеле с наркотиками
Алина Черненко

Фото: Unsplash

Турист из Бангладеш поехал на отдых в Таиланд, пропал без вести и нашелся спустя полгода в номере отеля с наркотиками. Подробностями истории поделилось местное издание Khaosod.

В четверг, 26 декабря, полковник иммиграционной полиции Рапипат Утсаха получил сообщение о пропаже 30-летнего Абу Аль Касима, который перестал выходить на связь с момента своего приезда в страну шесть месяцев назад. Стражи правопорядка начали расследование, которое привело их в отель в районе Бангна в Бангкоке.

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Правоохранители ворвались в номер на девятом этаже и обнаружили там Аль Касима употребляющим метамфетамин. Полиция провела обыск и нашла около двух граммов запрещенного вещества в коробке из-под закусок.

Позже выяснилось, что мужчина въехал в Таиланд в мае 2024 года по туристической визе, срок действия которой уже истек. Он признался в хранении наркотиков, заявив, что его «увлек свободный образ жизни» в этой азиатской стране.

Ранее британский турист отправился в Таиланд и пропал без вести в последний день поездки. За пять минут до прибытия в аэропорт сигнал его мобильного телефона загадочным образом пропал.

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