Турист пропал без вести в Таиланде за пять минут до прибытия в аэропорт

Daily Mail: турист пропал без вести в Таиланде в последний день поездки

Британский турист отправился в Таиланд и пропал без вести в последний день поездки. Подробности приводит таблоид Daily Mail.

27-летний Саймон Робинсон должен был вернуться из Бангкока 26 июля. За пять минут до прибытия в аэропорт сигнал его мобильного телефона загадочным образом пропал. С тех пор путешественник не выходил на связь.

Родственники и друзья Робинсона связались с посольством Великобритании в Бангкоке, однако результата это не дало. Тогда близкие британца обратились за помощью к пользователям соцсетей. Пока известий о Робинсоне нет.

Ранее у берегов Аляски перевернулась лодка с группой туристов. Часть пассажиров удалось спасти, а семья из Техаса с двумя детьми пропала без вести.