Семья туристов поехала кататься на лодке и пропала в ледяных водах у берегов Аляски

Семья туристов поехала кататься на лодке и пропала без вести у берегов Аляски

Семья туристов из Техаса поехала кататься на лодке и пропала без вести в ледяных водах у берегов Аляски. Подробностями истории поделился британский таблоид Daily Mail.

Мэри и Дэвид Мейнард, их сыновья, 11-летний Колтон и 7-летний Брэнтли, а также четверо других туристов находились в алюминиевой лодке, которая перевернулась 3 августа. Персонал судна Salty Sea, проходившего неподалеку, поймал радиосигнал о помощи и смог спасти четверых путешественников.

Уточняется, что искать пропавшую семью американцев отправили вертолет, самолет, катер и два других судна. 4 августа поиски были приостановлены. По словам сотрудницы береговой охраны Шеннон Керни, температура воды, в которой оказались туристы, была около 10 градусов Цельсия.

«Если что-то прояснится или мы получим любую новую информацию, мы будем более чем рады и готовы выйти и продолжить поиски», — заверила она.

В материале говорится, что в последнем посте на Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Дэвид поделился фотографиями пейзажей Аляски, на которых были изображены горы и медведь. «После четырех дней на Аляске я наконец-то увидел своего первого медведя! Ни одна фотография не сможет передать, насколько это место действительно прекрасно!» — написал отец двух детей.

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