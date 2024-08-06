Российская пенсионерка пропала в горах Сочи и выживала три дня

МЧС России: 69-летнюю россиянку три дня искали в горах на Красной Поляне

Российская пенсионерка пропала в горах Сочи, ее искали три дня. Об этом сообщил Южный региональный поисково-спасательный отряд (ЮРПСО) МЧС России в Telegram.

Утром 2 августа 69-летняя женщина пошла на прогулку в районе поселка Красная Поляна, а вечером сообщила родным по телефону, что заблудилась. Россиянка не смогла объяснить свое местоположение из-за проблем с памятью. После этого она перестала выходить на связь.

Женщина выживала на природе три дня, пока ее искали спасатели и волонтеры. Вечером 5 августа пенсионерку обнаружили в районе ручья Дворцового на высоте более тысячи метров. Она была в удовлетворительном состоянии и могла идти сама. Поисковая группа сопроводила ее до Красной Поляны.

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