Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:01, 6 августа 2024Путешествия

Российская пенсионерка пропала в горах Сочи и выживала три дня

МЧС России: 69-летнюю россиянку три дня искали в горах на Красной Поляне

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российская пенсионерка пропала в горах Сочи, ее искали три дня. Об этом сообщил Южный региональный поисково-спасательный отряд (ЮРПСО) МЧС России в Telegram.

Утром 2 августа 69-летняя женщина пошла на прогулку в районе поселка Красная Поляна, а вечером сообщила родным по телефону, что заблудилась. Россиянка не смогла объяснить свое местоположение из-за проблем с памятью. После этого она перестала выходить на связь.

Женщина выживала на природе три дня, пока ее искали спасатели и волонтеры. Вечером 5 августа пенсионерку обнаружили в районе ручья Дворцового на высоте более тысячи метров. Она была в удовлетворительном состоянии и могла идти сама. Поисковая группа сопроводила ее до Красной Поляны.

Ранее в Дагестане иностранный турист упал в море с сапборда и пропал без вести. Мужчина столкнулся с тюбингом у берегов города Избербаш и не выплыл.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о взрыве и пожаре на российском нефтеперерабатывающем заводе

      Россиянина осудили за размещение видео с нацистской символикой в соцсети

      Мать подозреваемого в убийстве Фарион рассказала о почитании им Бандеры

      Возможное выступление Пугачевой в России назвали потерей лица

      Британский пловец-чемпион рассказал о червях в еде в Олимпийской деревне

      В России объяснили продолжающийся экспорт газа в ЕС

      Россиянам рассказали о реальных ценах на жилье

      На Украине заявили о поднятии Западом вопроса снижения возраста мобилизации

      Мировые ЦБ обвинили в панике на фондовых рынках

      Власти сообщили о погибшей и пострадавших при массированном обстреле Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше