В Дагестане турист упал с сапборда в море и пропал без вести

Упавшего с сапборда в море в Дагестане туриста из Казахстана ищут третьи сутки

В Дагестане турист упал в море с сапборда после столкновения с тюбингом и пропал без вести. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

Отмечается, что 47-летний житель Казахстана Ислам приехал на отдых в российский регион вместе с семьей. Перед исчезновением мужчина катался на доске в Избербаше и столкнулся с таблеткой, которую вез за собой гидроцикл.

Спасатели достали из воды четверых человек, один выбрался самостоятельно. Трое туристов, включая двоих детей, попали в больницу. Ислам — единственный, на ком не было спасательного жилета, его ищут уже третьи сутки.

По данным источника, 19-летнего водителя гидроцикла задержали, на него завели уголовное дело об оказании опасных для жизни услуг.

Ранее отдыхающим в Анапе туристам запретили купаться в море. Из-за мощного грозового фронта и обильных осадков спасатели не разрешают людям заходить в воду.