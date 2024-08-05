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12:31, 5 августа 2024Путешествия

В Дагестане турист упал с сапборда в море и пропал без вести

Упавшего с сапборда в море в Дагестане туриста из Казахстана ищут третьи сутки

Кадр: Telegram-канал Mash Gor

В Дагестане турист упал в море с сапборда после столкновения с тюбингом и пропал без вести. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

Отмечается, что 47-летний житель Казахстана Ислам приехал на отдых в российский регион вместе с семьей. Перед исчезновением мужчина катался на доске в Избербаше и столкнулся с таблеткой, которую вез за собой гидроцикл.

Спасатели достали из воды четверых человек, один выбрался самостоятельно. Трое туристов, включая двоих детей, попали в больницу. Ислам — единственный, на ком не было спасательного жилета, его ищут уже третьи сутки.

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По данным источника, 19-летнего водителя гидроцикла задержали, на него завели уголовное дело об оказании опасных для жизни услуг.

Ранее отдыхающим в Анапе туристам запретили купаться в море. Из-за мощного грозового фронта и обильных осадков спасатели не разрешают людям заходить в воду.

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      Фариза Бацазова
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