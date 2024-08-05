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11:29, 5 августа 2024Путешествия

Туристам запретили купаться в море на популярном курорте России

Туристам в Анапе запретили купаться в море из-за залповых ливней

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Отдыхающим в Анапе туристам запретили купать в море из-за обрушившихся на популярный российский курорт сильного шторма и залповых ливней. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии города.

Отмечается, что из-за прохождения мощного грозового фронта и обильных осадков спасатели не разрешают людям заходить в воду.

«Будьте осторожны, не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску», — заявили в местной администрации. Более того, представители мэрии призвали граждан усилить контроль над детьми.

Ранее власти Сочи захотели усилить контроль за промоутерами, которые навязывают услуги морские прогулки. Уточняется, что он будет продолжен и после завершения летнего сезона. Подобные услуги навязывают в районе торгового порта курортного города, где швартуются небольшие суда и яхты.

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      Фариза Бацазова
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