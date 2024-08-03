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15:27, 3 августа 2024Путешествия

В Сочи захотели усилить контроль за навязывающими морские прогулки промоутерами

Власти Сочи усилят контроль за навязывающими морские прогулки промоутерами

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Власти Сочи захотели усилить контроль за промоутерами, которые навязывают услуги морские прогулки. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что он будет продолжен и после завершения летнего сезона. Подобные услуги навязывают в районе торгового порта курортного города, где швартуются небольшие суда и яхты.

Ранее пассажирка ударила сотрудницу службы безопасности в аэропорту Сочи за просьбу снять часы и ремень во время предполетного досмотра. 34-летняя россиянка отказалась выполнять требования работницы авиагавани, а затем и вовсе ударила ее рукой по лицу. На место инцидента были вызваны правоохранители.

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      Фариза Бацазова
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