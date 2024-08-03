В Сочи захотели усилить контроль за навязывающими морские прогулки промоутерами

Власти Сочи усилят контроль за навязывающими морские прогулки промоутерами

Власти Сочи захотели усилить контроль за промоутерами, которые навязывают услуги морские прогулки. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что он будет продолжен и после завершения летнего сезона. Подобные услуги навязывают в районе торгового порта курортного города, где швартуются небольшие суда и яхты.

Ранее пассажирка ударила сотрудницу службы безопасности в аэропорту Сочи за просьбу снять часы и ремень во время предполетного досмотра. 34-летняя россиянка отказалась выполнять требования работницы авиагавани, а затем и вовсе ударила ее рукой по лицу. На место инцидента были вызваны правоохранители.