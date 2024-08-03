Россиянка ударила по лицу сотрудницу аэропорта за просьбу снять часы при досмотре

Пассажирка ударила по лицу сотрудницу службы безопасности в аэропорту Сочи

Пассажирка ударила сотрудницу службы безопасности в аэропорту Сочи за просьбу снять часы и ремень во время предполетного досмотра. Об этом пишет Telegram-канал «ЧП Сочи».

Отмечается, что 34-летняя россиянка отказалась выполнять требования работницы авиагавани, а затем и вовсе ударила ее рукой по лицу. На место инцидента были вызваны правоохранители.

«Они установили, что дебоширка направлялась в Москву и отказывалась выполнять установленные правила безопасности, а также мешала работе и выполнению служебных обязанностей сотрудникам аэропорта», — говорится в сообщении.

В итоге жительницу столицы задержали и составили в отношении нее административный протокол. Кроме того, в настоящее время проводится проверка по факту нападения на работницу воздушной гавани и нанесения ей телесных повреждений.

Ранее стало известно, что отечественных туристок, избитых полицейскими в аэропорту турецкой Антальи, два месяца отказываются выпускать на родину. Россиянки находятся в отчаянии, они жалуются, что деньги на аренду жилья почти закончились.