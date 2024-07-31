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10:54, 31 июля 2024Путешествия

Избитых полицейскими в Турции россиянок отказались выпускать на родину

Shot: избитых полицейскими в Анталье россиянок отказались выпускать на родину

Фото: Gd_project / Shutterstock / Fotodom

Российских туристок, избитых полицейскими в аэропорту турецкой Антальи, два месяца отказываются выпускать на родину. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, россиянки находятся в отчаянии, они жалуются, что деньги на аренду жилья почти закончились. У одной из них не стало свекрови, но полететь на похороны она не может из-за подписки о невыезде. «Женщине до сих пор не назвали хотя бы примерную дату, когда ее дело о "сопротивлении полицейским" будет рассматривать суд: говорят, что у судей летние каникулы», — говорится в сообщении.

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У второй туристки суд уже прошел, с нее уже сняты обвинения. Однако, по словам соотечественницы, до сих пор неизвестно, когда ей откроют выезд из популярной курортной республики.

Ранее в июле две российские туристки пожаловались на жестоко избивших их полицейских в аэропорту Антальи. В магазине Duty free в аэропорту Домодедово женщины купили джин и немного выпили, чтобы было нестрашно лететь, недопитую бутылку они убрали в пакет.

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      Фариза Бацазова
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