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09:31, 18 июля 2024Путешествия

Россиянки пожаловались на жестоко избивших их полицейских в аэропорту Турции

Российские туристки пожаловались на избиение полицейскими в аэропорту Антальи

Кадр: Telegram-канал Shot

Две российские туристки пожаловались на жестоко избивших их полицейских в аэропорту Антальи. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Одна из пострадавших, 48-летняя москвичка Светлана, рассказала, что 6 июня отправилась по путевке на популярный турецкий курорт со своей 38-летней подругой Юлией. В магазине Duty free в аэропорту Домодедово женщины купили джин и немного выпили, чтобы было нестрашно лететь. Недопитую бутылку они убрали в пакет.

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В турецкой воздушной гавани Юлия, которая несла сумку с алкоголем, без проблем прошла паспортный контроль, а Светлану отказались пускать в страну, сославшись на проблемы с документами. Россиянки не знали английского языка и не смогли понять причину отказа во въезде.

По словам Светланы, когда Юлия достала телефон, пытаясь обратиться к кому-нибудь за помощью, пограничники решили, что их будут снимать на видео, и отобрали гаджет. После этого женщины устроили скандал, попытались вернуть телефон. Завязалась потасовка, во время которой у одной из туристок вырвали ногти.

В итоге на россиянок надели наручники и отвели их в отделение. Они уверяют, что там их били по лицу и телу, оставив гематомы. Женщины провели ночь в изоляторе, а на следующий день предстали перед судом, который постановил закрыть им выезд из страны и обвинил в сопротивлении полиции. По местным законам наказание за такое правонарушение — до трех лет тюрьмы.

Уточняется, что туристки уже полтора месяца находятся под подпиской о невыезде. Они потратили на съем квартиры и еду почти все деньги. В посольстве путешественницам предложили нанять адвоката за семь тысяч евро, говорится в источнике.

В августе 2023 года постояльцы отеля в Турции устроили драку с сотрудниками и были избиты стулом. Конфликт начался из-за того, что официант ударил по бедру подростка.

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      Алина Черненко
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