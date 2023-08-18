Сотрудники отеля в Турции избили туристов стулом и попали на видео

Британские туристы устроили драку с сотрудниками отеля в Турции из-за подростка

Постояльцы отеля в Турции устроили драку с сотрудниками и были избиты стулом. Инцидент попал на видео, которое публикует Daily Mail.

По информации издания, запись была сделана в гостинице Mirage World Hotel в Ичмелере. На ролике видно, как толпа сотрудников окружила британских туристов. Один из них ударил гостей стулом, пока другие пытались их разнять. После этого в драку ввязалось еще больше людей.

Конфликт начался из-за того, что официант ударил по бедру подростка.

Ранее британские туристы избили полицейских барными стульями и другими предметами у клуба в Каталонии, Испания. На кадрах, снятых из окна соседнего дома, видно, как спор с охраной клуба перерастает в массовую потасовку.