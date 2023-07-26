Туристы избили полицейских стульями у стриптиз-клуба в Испании и попали на видео

The Mirror: британские туристы подрались с полицейскими из-за спора у стриптиз-клуба

Британские туристы избили полицейских барными стульями и другими предметами у стриптиз-клуба в Каталонии, Испания. Инцидент попал на видео, которое публикует The Mirror.

На кадрах, снятых из окна соседнего дома, видно, как спор с охраной клуба перерастает в массовую потасовку. Пытавшиеся успокоить британцев полицейские получили легкие травмы. Примерно через минуту виновники случившегося сбежали с места происшествия. Арестовать их не удалось.

Ранее жители поселения Эль-Ареналь на популярном испанском курорте Майорка назвали британцев самой неприятной нацией. Они заявили, что часто страдают от выходок пьяных британских туристов, которые целыми днями веселятся, дерутся, теряют сознание на улицах, раздеваются догола и даже гадят в садах у местных жителей.