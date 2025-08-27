Стюардесса обнаружила в туалете самолета голого коллегу под наркотиками

Бортпроводник British Airways под наркотиками заперся в туалете самолета

Бортпроводник British Airways употребил перед сменой наркотики и заперся голым в туалете самолета. Об этом сообщает газета The Guardian.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Калифорнии в Лондон. Во время полета 41-летний член экипажа Хейден Пентекост пожаловался на боли в желудке и заявил, что ему нужно переодеться. Вскоре коллега мужчины обнаружила его в уборной «возбужденного, потного, бормочущего» и без одежды. Стюардессе пришлось одеть его, вывести из туалета и посадить на свободное место.

Как пишет издание, у Пентекоста были расширенные зрачки и учащенное сердцебиение. Его состояние приходилось проверять каждые 20 минут до прибытия самолета в аэропорт Хитроу, откуда парамедики доставили его в больницу. Позже анализ крови показал наличие в организме бортпроводника метамфетамина и амфетамина. После этого Пентекоста уволили из авиакомпании.

В пятницу, 22 августа, мужчина предстал перед мировым судом Аксбриджа, где признал себя виновным в выполнении обязанностей в сфере авиации в состоянии наркотического опьянения. Его отпустили под залог, приговор будет вынесен позднее в Королевском суде Айлворта.

Ранее в Великобритании стюардесса авиакомпании Virgin Atlantic напилась перед сменой и угодила под суд. Бортпроводницу сняли с рейса после того, как полиции стало известно, что она разбила свою машину по дороге в аэропорт и добралась туда на попутке.