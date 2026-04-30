Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:59, 30 апреля 2026

Стало известно о наказании командиров ВСУ за потери бойцов

ВСУ начали отправлять на фронт командиров за потери личного состава
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Высшее командование трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области отправляют на фронт младших командиров в наказание за большие потери, пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что тяжелая ситуация из-за потерь сложилась в 82-й, 92-й отдельных штурмовых, а также в 61-й отдельной механизированной бригадах ВСУ.

«ВСУ сложилась тяжелая обстановка из-за потерь. Высшее командование отправляет на фронт командиров подразделений», — говорится в сообщении.

Источник уточнил, что таким образом командиров наказывают за потери личного состава.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что потери ВСУ за четыре года спецоперации (СВО) приближаются к двум миллионам человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok