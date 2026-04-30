Стало известно о наказании командиров ВСУ за потери бойцов

Высшее командование трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области отправляют на фронт младших командиров в наказание за большие потери, пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что тяжелая ситуация из-за потерь сложилась в 82-й, 92-й отдельных штурмовых, а также в 61-й отдельной механизированной бригадах ВСУ.

«ВСУ сложилась тяжелая обстановка из-за потерь. Высшее командование отправляет на фронт командиров подразделений», — говорится в сообщении.

Источник уточнил, что таким образом командиров наказывают за потери личного состава.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что потери ВСУ за четыре года спецоперации (СВО) приближаются к двум миллионам человек.