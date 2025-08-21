Экономика
Продажи крупнейшего в России производителя труб рухнули

«Ъ»: ТМК сократила продажи труб до минимальных с 2020 года 1,78 миллиона тонн
Платон Щукин
Трубная металлургическая компания (ТМК), крупнейший в России производитель труб, в первой половине 2025 года сократила продажи своей продукции на 19 процентов, до 1,78 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на сообщение компании пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Такой уровень является самым низким с первой половины 2020 года, когда страна столкнулась кризисом из-за пандемии COVID-19. Производитель связывает ситуацию со слабым спросом со стороны основных потребителей, на которых давят высокие ставки, санкции и ограничения добычи нефти в рамках квот ОПЕК+.

Выручка ТМК упала на 14 процентов, до 237 миллиардов рублей, хотя операционная прибыль выросла на 18,9 процента, до 26,9 миллиардов рублей за счет сокращения коммерческих расходов и снижения цен на сырье. Частично это компенсировало эффект от падения продаж.

Покупатели труб с начала 2025 года снижают затраты и минимизирют складские запасы сырья и материалов. Стабильным спрос оставался только в энергетике, химической промышленности и в переработке нефти и газа.

Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин отметил, что количество новых нефтяных скважин в России находится на исторически низком уровне, так что во втором полугодии следует ожидать падения спроса и со стороны нефтяной отрасли. Другие эксперты считают, что восстановление рынка стоит ожидать не ранее 2026 года, а зависеть динамика будет от конъюнктуры глобального нефтегазового сектора.

Ранее сообщалось, что за первые семь месяцев 2025 года производство грузовых вагонов в России рухнуло на 17 процентов в годовом выражении, до 34,2 тысячи единиц. Еще в январе в правительстве ожидали годового роста продаж, но отрасль столкнулась с падением спроса.

