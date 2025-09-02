Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:30, 2 сентября 2025Интернет и СМИ

Сотрудник похоронного бюро раскрыл самые отвратительные детали своей работы

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: dpa / Globallookpress.com

Пользовательница Reddit с ником X_vomii рассказал о наиболее неприятных тонкостях своей работы в похоронном бюро. По словам 19-летней девушки, она специализируется на доставке тел и подготовке их к погребению.

«Самое муторное, что может случиться — личинки. На прошлой неделе, когда я проверял одного парня, мешок с телом раскрылся и опарыши посыпались на меня и на пол. Согревшись вне холодильника, они "ожили" и разлетелись. Пришлось ловить их, надеясь, что другие личинки не проснутся и не последуют их примеру», — написала девушка.

Она рассказала, что при подготовке тел не может использоваться обычная косметика для живых людей, поскольку она не впитывается в кожу и просто растекается по лицу. Поэтому похоронные бюро применяют специальную косметику для погребения — более плотную по текстуре и сделанную на основе воска.

Девушка добавила, что никогда не сталкивалась с паранормальными явлениями, хотя в некоторой степени и верить в привидений. По ее словам, если они и существуют, то в похоронном бюро их точно меньше, чем в любом другом месте.

«Я без проблем могу провести ночь на работе. Мне там даже нравится, и я хожу в темноте только с фонариком на телефоне, не включая лампы. Я не боюсь тел, да и большую часть времени где-то в здании есть другие сотрудники», — заключила она.

Ранее в США за потайной дверью морга нашли 20 разлагающихся тел. В ходе расследования выяснилось, что некоторые из них ожидали кремации в течение 15 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мощный сигнал». В США назвали единство лидеров России, Китая и Индии на саммите ШОС вызовом для внешней политики Трампа

    Доля убыточных компаний в России взлетела до максимума

    Момент взрыва в многоэтажке атакованного ВСУ российского города попал на видео

    Си Цзиньпин назвал основных победителей во Второй мировой войне

    Передача контактов российских военных и поддерживающих СВО пожарных обернулась госизменой

    Россиянин описал пляж в Прибалтике фразой «много девушек и мало одежды»

    Samsung прекратит поддержку популярных устройств

    Сотрудник похоронного бюро раскрыл самые отвратительные детали своей работы

    Горящая после атаки ВСУ на российский город многоэтажка попала на видео

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости