Из жизни
09:12, 25 августа 2025Из жизни

За потайной дверью морга нашли 20 разлагающихся тел

В США случайная проверка обнаружила в морге 20 разлагающихся тел
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: chaiyawat chaidet / Shutterstock / Fotodom

В штате Колорадо, США, инспекторы, проверявшие морг, обнаружили потайную дверь, за которой находились разлагающиеся тела. Об этом сообщает ABC News.

Во время случайной проверки инспекторы нашли дверь, спрятанную за картонным стендом. Они почувствовали оттуда запах разложения и решили зайти внутрь, однако коронер Брайан Коттер, управлявший моргом, стал просить их не делать этого. Его поведение еще больше насторожило инспекторов, и они открыли дверь.

В потайной комнате находились 20 разлагающихся тел. В ходе расследования выяснилось, что некоторые из них ожидали кремации в течение 15 лет. Как оказалось, морг выдавал родственникам фальшивый прах. В отношении Коттера возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в США супругов, владевших похоронным бюро в штате Колорадо, приговорили к 20 годам тюрьмы за мошенничество с захоронениями. Они прятали в здании останки, принадлежавшие около 190 людям.

