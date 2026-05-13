Россиянин изнасиловал девочку и расправился с женой на глазах у пасынка

В Бурятии перед судом предстанет житель за убийство жены и изнасилование ребенка

В Бурятии перед судом предстанет житель села Бичура за расправу над супругой и падчерицей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие установило, что в конце апреля 2025 года мужчина во время бытовой ссоры побил падчерицу. В семье произошел скандал, после чего фигурант стал жить отдельно. Однако 7 июня он приехал в дом и стал выяснять отношения с супругой, после чего набросился на нее с ножом.

На крики матери выбежала дочь, она попыталась помешать отчиму. Тогда он схватил ее и потащил в баню, где ударил ее кирпичом по голове, изнасиловал, а после ударил несколько раз ножом. Ранения девочки и матери оказались несовместимыми с жизнью.

Также известно, что все это он совершил на глазах у маленького ребенка, у него развилось расстройство здоровья.

Ранее обвиняемый в расправе над девятилетним Пашей Петр Жилкин заявил о желании искупить свою вину.