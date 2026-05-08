В российском городе обнаружили банду подростков с топорами и ножами

В Мытищах нашли орудующую банду подростков с топорами и ножами

В Подмосковье банда подростков с топорами и ножами терроризирует жителей города Мытищи. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости»

По данным канала, банда подростков орудует в ЖК «Датский квартал» несколько месяцев. Школьники разъезжают на питбайках, устраивают драки, портят имущество и угрожают местным жителям.

По их словам, подростки бросают кирпичи с крыш в машины и прохожих, выламывают двери и замки в подъездах. Жители отмечают, первые заявления в полицию они написали еще в прошлом году, но правоохранители ничего не предприняли.

