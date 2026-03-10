Актер Джаред Лето захотел зарегистрировать товарный знак Jared Leto в России

Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето захотел зарегистрировать товарный знак в России. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что 54-летний вокалист группы Thirty Seconds to Mars 5 марта подал заявку из США на регистрацию в России товарного знака Jared Leto. Предварительно, под ним будут производиться одежда и обувь, а также осуществляться развлекательные услуги и организовываться кино- и телевизионные выступления актеров и музыкантов.

