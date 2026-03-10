Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:51, 10 марта 2026Ценности

Джаред Лето захотел зарегистрировать товарный знак в России

Актер Джаред Лето захотел зарегистрировать товарный знак Jared Leto в России
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето захотел зарегистрировать товарный знак в России. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что 54-летний вокалист группы Thirty Seconds to Mars 5 марта подал заявку из США на регистрацию в России товарного знака Jared Leto. Предварительно, под ним будут производиться одежда и обувь, а также осуществляться развлекательные услуги и организовываться кино- и телевизионные выступления актеров и музыкантов.

Ранее в марте сообщалось, что певицу Аллу Пугачеву могут в августе лишить в России товарного знака «Баронесса фон Орбах», если она не продлит срок действия исключительного права.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы движемся к столкновению». На какую страну вслед за Ираном может нацелиться Израиль и помогут ли ему США?

    Россияне решили избавиться от жилья в одной стране

    Мерц высказался об ослаблении санкций против России

    Дочь Лазаревой и Шаца раскрыла недостаток жизни в Европе

    Пожилой россиянин во время дорожного конфликта достал пистолет и попал на видео

    Москвичам пообещали грибной бум

    Путин узнал про 68 дней оборонявшего позиции в одиночку бойца СВО и дал обещание

    Поисковик словами «бурили лед» рассказал о родителях пропавших под Москвой школьников

    Джаред Лето захотел зарегистрировать товарный знак в России

    Готовность НАТО вступить в конфликт с Израилем оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok