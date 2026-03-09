Реклама

Культура
08:53, 9 марта 2026Культура

Пугачеву могут лишить товарного знака в России

Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Певицу Аллу Пугачеву могут в августе лишить в России товарного знака «Баронесса фон Орбах», если она не продлит срок действия исключительного права. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Впервые такой товарный знак был оформлен в 1997 году. Название, вероятно, связано с бывшим мужем артистки, отцом Кристины Орбакайте, актером Миколасом Орбакасом. В его роду были аристократы, а сам он имеет звание потомственного литовского барона фон Орбаха.

По документам, Алла Пугачева неоднократно продлевала срок регистрации знака, в последний раз это случилось в 2016 году. Теперь подходит новый срок — август 2026 года.

Товарный знак «Баронесса фон Орбах» дает певице право продавать парфюмерию, косметику, аудио- и видео-компакт-диски, книги, ювелирные изделия и одежду.

В начале марта певец и шоумен Прохор Шаляпин прокомментировал возможное возвращение артистки Аллы Пугачевой в Россию.

