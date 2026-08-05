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05:45, 5 августа 2026 (обновлено: 06:13, 5 августа 2026)Россия

БПЛА атаковали сортировочный центр в российском регионе

Миляев: БПЛА атаковали сортировочный центр в Тульской области, начался пожар
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали сортировочный центр в Тульской области, на объекте начался пожар. Об этом сообщил глава российского региона Дмитрий Миляев в своем канале в мессенджере «Макс».

Губернатор отметил, что в Вененском районе были повреждены два жилых дома, а в в Новомосковске и Узловском районе — производственные объекты. Предварительно, в результате атаки погибших нет, пострадал один человек, ему оказывают медицинскую помощь.

«Кроме того, произошло падение БПЛА на территорию сортировочного центра с последующим его возгоранием», — написал Миляев.

Глава региона отметил, что в ночь на среду, 5 августа, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 107 украинских БПЛА.

Ранее в результате удара БПЛА произошло возгорание на складе во Владимире. Всего в российском городе пострадали пять человек.

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