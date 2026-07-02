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13:02, 2 июля 2026Наука и техника

Определен сохраняющий здоровье мозга витамин

PLOS One: Высокий уровень витамина C связан с лучшим состоянием серого вещества мозга
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Wirestock / Magnific

Более высокий уровень витамина C в крови связан с лучшим состоянием серого вещества мозга и сохранностью нейронных связей у пожилых людей. К такому выводу пришли японские ученые, опубликовавшие результаты исследования в журнале PLOS One.

В исследовании приняли участие 2044 человека со средним возрастом 69 лет. Все участники прошли магнитно-резонансную томографию головного мозга и сдали анализ крови на уровень витамина C. Затем ученые сопоставили эти данные с учетом возраста, пола, уровня образования, физической активности, курения, употребления алкоголя, а также наличия диабета, гипертонии и других факторов.

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Оказалось, что низкий уровень витамина C был связан с меньшим объемом серого вещества и более слабой связанностью так называемой сети пассивного режима работы мозга — системы, отвечающей за память, внимание и другие когнитивные функции. Эти изменения считаются одними из ранних признаков возрастного ухудшения работы мозга.

Авторы подчеркивают, что исследование выявило лишь связь, а не причинно-следственную зависимость. Тем не менее результаты позволяют предположить, что поддержание нормального уровня витамина C может играть важную роль в сохранении здоровья мозга и потенциально снижать риск возрастных когнитивных нарушений.

Ранее ученые выяснили, что высокие дозы витамина С повышают шансы на выживание пациентов с тяжелыми травмами.

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