Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:46, 1 июля 2026Наука и техника

Назван снижающий риск смерти после тяжелых травм витамин

BMJ: Высокие дозы витамина С повышают шансы на выживание пациентов с тяжелыми травмами
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: KHUNNINE / Shutterstock / Fotodom  

Высокие дозы витамина С, вводимого внутривенно, могут повысить шансы на выживание пациентов с тяжелыми травмами и снизить риск опасных осложнений. К такому выводу пришли авторы обзора, опубликованного в журнале BMJ Military Health.

Ученые проанализировали шесть исследований с участием 5171 пациента. Они оценивали, как внутривенное введение высоких доз витамина С влияет на смертность, развитие сепсиса, полиорганной недостаточности и продолжительность пребывания в больнице.

Материалы по теме:
Витамин А: в каких продуктах содержится, польза и вред, норма для организма
Витамин А:в каких продуктах содержится, польза и вред, норма для организма
15 января 2024
Витамин D. Чем опасен дефицит витамина D и почему он так нужен организму?
Витамин D.Чем опасен дефицит витамина D и почему он так нужен организму?
12 мая 2023

Анализ показал, что такая терапия была связана со снижением риска смерти в течение 30 дней после госпитализации, более редким развитием сепсиса и полиорганной недостаточности, а также с сокращением времени пребывания в отделении интенсивной терапии и стационаре. В четырех исследованиях отмечалось уменьшение частоты сепсиса, а в двух — снижение риска отказа нескольких органов.

При этом авторы подчеркивают, что имеющихся данных пока недостаточно, чтобы рекомендовать высокие дозы витамина С в качестве стандартного лечения пациентов с тяжелыми травмами.

Ранее ученые выяснили, что низкий уровень витамина B12 повышает риск развития деменции и инсульта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД прокомментировали участие Эстонии в атаке ВСУ на Санкт-Петербург

    Рютте и Мерц заверили в приверженности США поддержке Украины

    Популярную добавку связали с уменьшением хронической боли

    Оценены последствия снижения стандартов топлива до «Евро-2» в России

    В Москве решили необычным способом бороться с выгулом собак

    Стало известно о гибели актера из «Бригады» и «Бумера»

    В Банке России не заметили роста производительности труда

    Российский дальнобойщик с 2005 года похищал и насиловал девушек

    В Госдуме поблагодарили генсека НАТО после слов о бессоннице из-за России

    Трамп ответил на вопрос о возобновлении войны с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok