Назван снижающий риск смерти после тяжелых травм витамин

BMJ: Высокие дозы витамина С повышают шансы на выживание пациентов с тяжелыми травмами

Высокие дозы витамина С, вводимого внутривенно, могут повысить шансы на выживание пациентов с тяжелыми травмами и снизить риск опасных осложнений. К такому выводу пришли авторы обзора, опубликованного в журнале BMJ Military Health.

Ученые проанализировали шесть исследований с участием 5171 пациента. Они оценивали, как внутривенное введение высоких доз витамина С влияет на смертность, развитие сепсиса, полиорганной недостаточности и продолжительность пребывания в больнице.

Анализ показал, что такая терапия была связана со снижением риска смерти в течение 30 дней после госпитализации, более редким развитием сепсиса и полиорганной недостаточности, а также с сокращением времени пребывания в отделении интенсивной терапии и стационаре. В четырех исследованиях отмечалось уменьшение частоты сепсиса, а в двух — снижение риска отказа нескольких органов.

При этом авторы подчеркивают, что имеющихся данных пока недостаточно, чтобы рекомендовать высокие дозы витамина С в качестве стандартного лечения пациентов с тяжелыми травмами.

Ранее ученые выяснили, что низкий уровень витамина B12 повышает риск развития деменции и инсульта.