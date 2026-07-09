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Силовые структуры
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16:30, 9 июля 2026Силовые структуры

Дедуктивный метод помог полицейским расследовать драму в кафе на российском курорте

В Евпатории задержаны 5 участников драки в кафе «Мари-Арти»
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Kamil Zajaczkowski / Shutterstock / Fotodom

В Евпатории задержали пятерых участников драки в кафе «Мари-Арти», полицейским в расследовании помог дедуктивный метод. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Крым.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Двое из пяти фигурантов арестованы. Трое — отправлены под домашний арест. Еще два человека объявлены в федеральный розыск.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в кафе с 20 на 21 июня. Тогда один из мужчин применил в отношении девушки-администратора физическую силу, а потом вся компания совершила в заведении хулиганские действия. Подробности произошедшего не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Москве десятки мужчин устроили драку под песню «Нас бьют — мы летаем».

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