13:11, 13 мая 2026Культура

Маколей Калкин назвал ударом смерть звезды «Один дома» Кэтрин О'Хара

Маколей Калкин заявил, что остался в долгу перед актрисой Кэтрин О'Хара
Ольга Коровина

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актер Маколей Калкин признался, что для него стала ударом смерть Кэтрин О'Хара, сыгравшей мать Кевина Маккаллистера в комедии «Один дома». Его слова приводит Gentleman's Journal.

Артист подчеркнул, что О'Хара ушла слишком рано. «По мне это сильно ударило. Я чувствовал, что между нами остались незавершенные дела. Я остался в долгу перед ней», — поделился Калкин.

О смерти Кэтрин О'Хара сообщалось 30 января, актрисе был 71 год. Причиной стала легочная эмболия, возникшая из-за онкологии. Калкин отреагировал на смерть коллеги словами «мама, я люблю тебя».

