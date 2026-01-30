Калкин словами «мама, я люблю тебя» отреагировал на смерть звезды фильма «Один дома»

Маколей Калкин написал трогательное сообщение, комментируя смерть Кэтрин О'Хара

Актер Маколей Калкин, исполнивший главную роль в фильмах «Один дома», отреагировал на смерть своей коллеги Кэтрин О'Хара. Он опубликовал трогательное сообщение на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Мама. Я думал, у нас еще есть время. Я хотел большего. Я хотел сидеть рядом с тобой. Я тебя слышал. Но мне было еще так много чего сказать. Я люблю тебя. Увидимся позже», — написал актер.

О смерти Кэтрин О'Хара стало известно 30 января. Она умерла на 72-м году жизни. Смерть артистки подтвердили ее близкие. Причина не раскрывается. Актриса также известна по роли в фильме «Битлджус» и его сиквеле 2024 года.