Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
00:00, 31 января 2026Культура

Калкин словами «мама, я люблю тебя» отреагировал на смерть звезды фильма «Один дома»

Маколей Калкин написал трогательное сообщение, комментируя смерть Кэтрин О'Хара
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актер Маколей Калкин, исполнивший главную роль в фильмах «Один дома», отреагировал на смерть своей коллеги Кэтрин О'Хара. Он опубликовал трогательное сообщение на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Мама. Я думал, у нас еще есть время. Я хотел большего. Я хотел сидеть рядом с тобой. Я тебя слышал. Но мне было еще так много чего сказать. Я люблю тебя. Увидимся позже», — написал актер.

О смерти Кэтрин О'Хара стало известно 30 января. Она умерла на 72-м году жизни. Смерть артистки подтвердили ее близкие. Причина не раскрывается. Актриса также известна по роли в фильме «Битлджус» и его сиквеле 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трампа обвинили в изнасиловании девочки

    Власти признали поездки россиян в Дубай «привычными расходами»

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Когда может начаться масштабный конфликт

    Известный экономист сделал мрачный прогноз о Гренландии

    Ужесточение семейной ипотеки, рост маткапитала и новые правила возврата техники. Что изменится в России с 1 февраля?

    Калкин словами «мама, я люблю тебя» отреагировал на смерть звезды фильма «Один дома»

    На Украине отреагировали на вызов посла в Конгресс США

    В файлах Эпштейна нашли «заразившегося от русских девушек» Билла Гейтса

    Подростка заподозрили в терроризме после одной выходки в Петербурге

    В США потребовали объяснений от посла Украины из-за захвата храма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok