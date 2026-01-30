Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
21:37, 30 января 2026Культура

Умерла звезда фильма «Один дома»

Актриса из фильма «Один дома» Кэтрин О’Хара умерла на 72-м году жизни
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Fred Duval / Globallookpress.com

Канадо-американская актриса Кэтрин О'Хара, сыгравшая мать главного героя Кевина в фильме «Один дома», умерла на 72-м году жизни. Об этом сообщает TMZ.

Смерть артистки подтвердили ее близкие. Причина не раскрывается.

О'Хара также известна по роли в фильме «Битлджусе» и его сиквеле 2024 года. Ее фильмография насчитывает более пятидесяти работ, включая «Страну чудаков», «Легенды Дикого Запада», «После работы», «Пенелопа» и другие.

Ранее стало известно о смерти одного из режиссеров мультфильма «Король Лев» Роджера Аллерса. Он скончался в возрасте 76 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надо закончить это раз и навсегда». В России заговорили о применении «оружия возмездия» на Украине

    Власти признали поездки россиян в Дубай «привычными расходами»

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Когда может начаться масштабный конфликт

    В США раскрыли разницу в отношении Трампа к России и Европе

    Киевляне нашли неожиданный выход на фоне проблем с канализацией

    В Норвегии объяснили недопуск Большунова на гонку под флагом Казахстана

    Жизнь женщины превратилась в ад после посещения стоматолога

    Подсчитан средний возраст воюющих в ВСУ украинцев

    Умерла звезда фильма «Один дома»

    В сеть слили видео секса чиновницы и женатого советника президента Черногории

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok