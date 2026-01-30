Умерла звезда фильма «Один дома»

Актриса из фильма «Один дома» Кэтрин О’Хара умерла на 72-м году жизни

Канадо-американская актриса Кэтрин О'Хара, сыгравшая мать главного героя Кевина в фильме «Один дома», умерла на 72-м году жизни. Об этом сообщает TMZ.

Смерть артистки подтвердили ее близкие. Причина не раскрывается.

О'Хара также известна по роли в фильме «Битлджусе» и его сиквеле 2024 года. Ее фильмография насчитывает более пятидесяти работ, включая «Страну чудаков», «Легенды Дикого Запада», «После работы», «Пенелопа» и другие.

Ранее стало известно о смерти одного из режиссеров мультфильма «Король Лев» Роджера Аллерса. Он скончался в возрасте 76 лет.