Культура
01:37, 19 января 2026

Умер режиссер мультфильма «Король Лев»

Режиссер мультфильма «Король Лев» Аллерс умер в возрасте 76 лет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevork Djansezian / Reuters

Один из режиссеров мультфильма «Король Лев» Роджер Аллерс скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщил режиссер Дэйв Боссерт, передает журнал Variety.

Он назвал потерю нереальной, добавив, что переписывался с Аллерсом на прошлой неделе. «Роджер был необычайно одаренным художником и режиссером, настоящим столпом ренессанса диснеевской анимации», — отметил Боссерт. Причину смерти он не уточнил.

За время своей карьеры Аллерс также работал над созданием таких мультфильмов студии Disney, как «Алладин», «Похождения императора» и «Братец медвежонок».

Ранее скончался российский актер Андрей Хорошев, наиболее известный широкому зрителю по работе в сериалах «Доктор Живаго» и «Адмиралъ». Ему было 66 лет.

