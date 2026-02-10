Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
05:51, 10 февраля 2026Культура

Стала известна причина смерти актрисы Кэтрин О'Хары

AP: Причиной смерти актрисы О'Хары стала легочная эмболия из-за онкологии
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Кэтрин О'Хара

Кэтрин О'Хара. Фото: CAP / VLF / Global Look Press

Причиной смерти американо-канадской актрисы Кэтрин О'Хары, сыгравшей мать Кевина Маккаллистера в комедии «Один дома», стала легочная эмболия, возникшая из-за онкологии. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Артистка скончалась 30 января в своем доме в Калифорнии, ей был 71 год. Врач-онколог рассказал, что лечил О'Хару с марта 2025 года и последний раз видел ее 27 января.

Сообщается, что О'Хара была госпитализирована в тяжелом состоянии 30 января. Перед смертью она звонила в службу спасения.

Ранее актер Маколей Калкин, исполнивший главную роль в фильмах «Один дома», отреагировал на кончину Кэтрин О'Хара.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цифра намного меньше». Бывший командир «Азова» упрекнул Генштаб ВСУ во лжи о потерях армии России

    В покушении на генерала ГРУ нашелся польский след

    Россия начала непомерно тратить

    Назван способ определить звонящего с неизвестного номера

    В МИД назвали причину ударов России по объектам на Украине

    АвтоВАЗ проверит слухи о массовых поломках популярной модели

    Мужчина ненамеренно стал героем порно

    Сотрудник госпиталя придумал вонючую месть пациентам за хамство

    Названа главная разница в подходах США и ЕС к миру на Украине

    Военные батальона «Азов» лишили себя жизни на одном направлении фронта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok