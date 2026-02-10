Стала известна причина смерти актрисы Кэтрин О'Хары

AP: Причиной смерти актрисы О'Хары стала легочная эмболия из-за онкологии

Причиной смерти американо-канадской актрисы Кэтрин О'Хары, сыгравшей мать Кевина Маккаллистера в комедии «Один дома», стала легочная эмболия, возникшая из-за онкологии. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Артистка скончалась 30 января в своем доме в Калифорнии, ей был 71 год. Врач-онколог рассказал, что лечил О'Хару с марта 2025 года и последний раз видел ее 27 января.

Сообщается, что О'Хара была госпитализирована в тяжелом состоянии 30 января. Перед смертью она звонила в службу спасения.

Ранее актер Маколей Калкин, исполнивший главную роль в фильмах «Один дома», отреагировал на кончину Кэтрин О'Хара.