Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:07, 31 января 2026Культура

Раскрыты детали кончины звезды «Один дома»

Звезда «Один дома» Кэтрин О'Хара перед смертью звонила в службу спасения
Ольга Коровина

Кадр: фильм «Один дома»

Канадо-американская актриса Кэтрин О'Хара, сыгравшая мать главного героя Кевина в фильме «Один дома», перед смертью звонила в службу спасения. Об этом пишет E! News со ссылкой на представителя пожарной службы Лос-Анджелеса.

Сообщается, что О'Хара была госпитализирована в тяжелом состоянии 30 января. Собеседник издания уточнил, что в 4:48 утра (по местному времени) в экстренные службы позвонила 70-летняя женщина, проживавшая в доме Кэтрин в Лос-Анджелесе. Она была доставлена в больницу, однако спасти ее не удалось.

По словам представителей агентства Creative Artists Agency, актриса ушла из жизни после непродолжительной болезни. Официальная причина смерти пока не озвучена.

Ранее актер Маколей Калкин, исполнивший главную роль в фильмах «Один дома», отреагировал на кончину Кэтрин О'Хара.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине раскрыли причину блэкаута

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В России высказались о возможной подготовке ВСУ к контрнаступлению

    Уроженка Москвы выиграла Australian Open

    Раскрыты детали кончины звезды «Один дома»

    Россиянке разрезали лоб из-за выдавленного прыща

    Зеленский высказался о блэкауте на Украине

    На Украине назвали срок восстановления энергосистемы после блэкаута

    Экс-налоговик из Москвы протестировал на родственнице новый способ мошенничества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok