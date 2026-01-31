Раскрыты детали кончины звезды «Один дома»

Звезда «Один дома» Кэтрин О'Хара перед смертью звонила в службу спасения

Канадо-американская актриса Кэтрин О'Хара, сыгравшая мать главного героя Кевина в фильме «Один дома», перед смертью звонила в службу спасения. Об этом пишет E! News со ссылкой на представителя пожарной службы Лос-Анджелеса.

Сообщается, что О'Хара была госпитализирована в тяжелом состоянии 30 января. Собеседник издания уточнил, что в 4:48 утра (по местному времени) в экстренные службы позвонила 70-летняя женщина, проживавшая в доме Кэтрин в Лос-Анджелесе. Она была доставлена в больницу, однако спасти ее не удалось.

По словам представителей агентства Creative Artists Agency, актриса ушла из жизни после непродолжительной болезни. Официальная причина смерти пока не озвучена.

