Гриб пророс в кишечнике пациента

В Тайване гриб эноки пророс в кишечнике пациента

В Тайване врач помог пациенту избавиться от гриба в кишечнике. Об этом пишет Jam Press.

Гастроэнтеролог Линь Сянхун заметил что-то необычное во внутренностях пациента во время колоноскопии. Оказалось, что в его кишечнике пророс гриб эноки. Врач дал пациенту лекарство, и вскоре гриб вышел естественным путем.

По словам Сянхуна, этот клинический случай должен служить для всех напоминанием тщательно пережевывать пищу. Он рассказал, что обычно встречает пациентов, в кишечнике которых остались семена драконьего фрукта, маракуйи и арбуза.

Сянхун отметил, что в Китае грибы эноки называют «увидимся завтра», поскольку они выходят из человека почти в нетронутом виде. Министерство сельского хозяйства Тайваня объяснило, что человеческий организм просто не может полностью переварить эти грибы, так как их клеточные стенки содержат твердые хитиновые полисахариды.

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