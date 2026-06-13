Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:32, 13 июня 2026Мир

Трамп отказался предоставить Ирану деньги от США

Трамп: Сделка США и Ирана не предусматривает передачи Тегерану денежных средств
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Сделка США и Ирана не предусматривает передачи Тегерану денежных средств. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«В отличие от выплат [бывшего президента США Барака Обамы] Обамы, исчислявшихся сотнями миллиардов долларов, включая 1,7 миллиарда наличной "зеленью", никакой передачи денег не произойдет», — заявил американский лидер.

Он сообщил, что подписание сделки запланировано на воскресенье, 14 июня.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) опроверг информацию о том, что Иран подпишет соглашение с Соединенными Штатами в воскресенье, и раскритиковали «необычную настойчивость» Трампа в отношении подписания соглашения в тот же день.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объяснил назначение Белоусова на пост главы Минобороны

    Трамп отказался предоставить Ирану деньги от США

    Несколько человек пострадали при атаке ВСУ по рынку в ЛНР

    Москвич на сапборде помог водителям выбраться из машин после сильного ливня

    В Москве и Подмосковье объявили оранжевый уровень опасности из-за грозы и ливня

    На Украине отвергли обвинения в разработке биологического оружия

    Стало известно о строительстве правительством Орбана тайного лагеря для нелегалов

    В Подмосковье загорелся хостел

    Имя Трампа убрали с фасада Кеннеди-центра

    В Иране опровергли названную Трампом дату подписания соглашения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok