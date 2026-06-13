Трамп отказался предоставить Ирану деньги от США

Трамп: Сделка США и Ирана не предусматривает передачи Тегерану денежных средств

Сделка США и Ирана не предусматривает передачи Тегерану денежных средств. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«В отличие от выплат [бывшего президента США Барака Обамы] Обамы, исчислявшихся сотнями миллиардов долларов, включая 1,7 миллиарда наличной "зеленью", никакой передачи денег не произойдет», — заявил американский лидер.

Он сообщил, что подписание сделки запланировано на воскресенье, 14 июня.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) опроверг информацию о том, что Иран подпишет соглашение с Соединенными Штатами в воскресенье, и раскритиковали «необычную настойчивость» Трампа в отношении подписания соглашения в тот же день.