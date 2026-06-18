«Он останется на стороне Украины». Трамп пригрозил новыми санкциями России и задумался о помощи Украине. Чего он добивается?

Американист Дубравский: Позиция Трампа по России и Украине не изменилась после саммита G7

Несмотря на заявления западных СМИ о том, что президент США Дональд Трамп договорился с европейскими лидерами о поддержке Киева, его реальная позиция по украинскому конфликту не изменилась. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

Позиция Трампа как по Украине, так и по России не поменялась. Единственное, что изменилось, — это его вовлеченность и фокус на самом украинском конфликте Павел Дубравский политолог, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг»

Ранее журнал Politico сообщил, что Трамп якобы достиг договоренности с европейскими лидерами о поддержке Украины на саммите «Большой семерки» (G7), который прошел с 15 по 17 июня во Франции.

По словам двух дипломатов, хозяин Белого дома призвал своих коллег из стран-участниц G7 поддержать его сделку с Ираном и помочь с обеспечением безопасности в Ормузском проливе. США же будут и впредь поддерживать Украину, однако не уточняется, каким именно образом. «Должны быть какие-то уступки Украине (...) Есть очень серьезные ожидания, что [Трамп] останется на стороне Украины. Именно это он и сказал лидерам», — добавил неназванный дипломат.

По словам авторов материала, Трамп допустил усиление давления на Россию, а также обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос предоставления Киеву лицензий на производство антибаллистики

Однако сообщения об итогах саммита G7 противоречивы. Например, швейцарский новостной портал Schweiz heute утверждает, что президент США даже не поздоровался со своим украинским коллегой и холодно к нему отнесся.

Как отметил Дубравский, ожидать резкой смены позиции Трампа по Украине не следует, так как он отвлечен на другие политические темы.

Сейчас Трамп сосредоточен вокруг двух больших тем. Во-первых, избирательная кампания внутри Соединенных Штатов Америки, а во-вторых, урегулирование иранского конфликта Павел Дубравский политолог, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг»

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Может ли Трамп усилить давление против России?

16 июня Трамп допустил возобновление санкций США против российской нефти.

«Мы в ситуации, когда можем позволить отменить послабления (...) Вскоре мы сможем это сделать», — поделился президент США, уточнив, что такие шаги могут быть предприняты «на каком-то этапе».

При этом Дубравский указал, что эти слова являются риторическим приемом Трампа, за которым вряд ли последуют жесткие меры.

Здесь нужно разделять позицию Трампа как риторическое заявление или позицию, когда реально принимаются новые санкции. Именно слова о новых ограничениях будут, но ожидать настоящего усиления давления на Россию пока преждевременно Павел Дубравский политолог, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг»

Однако американист предупредил, что введение новых экономических рестрикций против России возможно в долгосрочной перспективе.

Риски санкций всегда существуют. Тем более, в Конгрессе недавно был принят законопроект, который позволяет Трампу вводить новые ограничения против России Павел Дубравский политолог, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг»

«Но Трамп, скорее всего, будет максимально стараться отложить принятие такого решения и договориться дипломатично. Но главный вопрос остается открытым — Трамп сосредоточится на такой модераторской деятельности вокруг этого конфликта или все-таки будет принимать более активное участие. А это значит, что будут и давление, и убеждение, и, возможно, "подарки" для обеих сторон», — отметил собеседник.

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Возможны ли новые прямые переговоры России и США?

14 июня помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приедут в Россию в ближайшее время.

«Согласовано, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые сейчас самым плотным образом занимаются иранскими делами, в ближайшее время вновь приедут в Россию», — сказал он журналистам.

Как указал Дубравский, хотя диалог между Москвой и Вашингтоном был прерван на фоне иранского конфликта, существует перспектива новой фазы переговоров.

Более того, если мы посмотрим на логику предыдущих контактов, то мы увидим, что Трамп сразу говорит как с одной, так и с другой стороной. Поэтому если был разговор с [президентом России Владимиром] Путиным, то теперь он проходит [на полях G7] с Зеленским Павел Дубравский политолог, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг»

Что известно о последнем разговоре Путина и Трампа

14 июня Путин поговорил по телефону с Трампом и поздравил его с 80-летием.

«Президент Трамп выслушал не только добрые слова и пожелания, но лидеры, конечно, обсудили также ключевые темы нынешней международной ситуации, вопросы развития двухсторонних российско-американских отношений, возможные контакты представителей с обеих сторон», — говорится в сообщении.

13 раз созванивался Путин с Трампом после его возвращения в Белый дом в прошлом году

Как отметили в Кремле, разговор глав государств «носил дружеский и откровенный характер». «Что касается поздравлений [Трампа с днем рождения], то они звучали неформально и отражали характер личных отношений лидеров. Трамп был тронут сказанным», — отметил Ушаков.

Сам Трамп отметил, что провел очень продуктивную беседу с российским лидером. Он также подчеркнул, что Москва готова к мирному урегулированию на Украине.

«У нас был вчера очень хороший разговор с (…) Зеленским и президентом Путиным. И я вижу, что мы, возможно, сумеем что-то сделать [для обеспечения мира на Украине]. Я действительно вижу [такую возможность]. Думаю, они оба для этого открыты», — сказал американский лидер журналистам.