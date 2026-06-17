Трамп проигнорировал Зеленского на саммите «Большой семерки»

Schweiz heute: Трамп не поздоровался с Зеленским на саммите G7

Президент США Дональд Трамп не поздоровался со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите «Большой семерки» (G7) во французском городе Эвиан-ле-Бен. Об этом сообщает швейцарский новостной портал Schweiz heute.

«Атмосфера была непринужденной; приветствия сопровождались объятиями, шутки — футбольными прогнозами. Только двое из присутствующих, казалось, расходились во мнениях: президент США Дональд Трамп даже не потрудился поздороваться с Зеленским. Это было невозможно не заметить», — говорится в материале.

Портал также отметил холодное отношение американского лидера к Зеленскому.

Ранее сообщалось, что лидеры G7 хотели организовать встречу с участием Владимира Зеленского и Дональда Трампа, чтобы изменить позицию американского лидера по украинскому конфликту.

16 июня Зеленский провел встречу с Трампом на полях саммита G7. После нее он предложил свои варианты стран для проведения дипломатического диалога с Россией. Он отверг предложение встретиться с президентом России в Москве.