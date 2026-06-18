Трамп захотел наладить производство американских ракет в Европе

Bloomberg: Трамп намерен наладить лицензионное производство ракет в Европе и на Украине

Президент США Дональд Трамп намерен наладить лицензионное производство американских ракет в Европе и на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что ракетный арсенал США сильно уменьшился в ходе военных действий против Ирана, на его восполнение потребуется время. В связи с этим глава Белого дома уведомил союзников, что рассмотрит возможность производства ракет за пределами страны.

По словам канцлера ФРГ Фридриха Мерца, конкретные лицензии подробно обсуждаться странами-участницами.

Агентство напомнило, что Соединенные Штаты уже производят по лицензии за рубежом отдельные виды вооружений. В частности, зенитные ракеты Patriot выпускают в Германии.

Ранее Дональд Трамп в ходе саммита «Большой семерки» (G7) во Франции заявил, что США рассмотрят вопрос о предоставлении Киеву лицензии на производство американских ракет на территории Украины. Он уточнил, что Украина обратилась к Соединенным Штатам с такой просьбой.