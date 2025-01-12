Теннисист Рублев: Я принимал антидепрессанты и не видел причин жить

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о развитии биполярного расстройства и применении антидепрессантов. Об этом пишет The Guardian.

«Низшая точка была после поражения в первом круге Уимблдона 2024 года. Дело было даже не в теннисе, а во мне. После этого я не видел причин жить. Прозвучит драматично, но мысли в голове меня просто убивали. У меня развилось биполярное расстройство. Я сам все это запустил», — заявил Рублев.

Восьмой номер мирового рейтинга также отметил, что применял антидепрессанты, которые не помогали, и посещал психолога. По словам Рублева, ему очень помог разговор с Маратом Сафиным. Сейчас Рублев чувствует себя лучше.

Российский теннисист в ночь на 14 января по Москве сыграет стартовый матч первого в сезоне турнира «Большого шлема» Australian Open. Его соперником будет бразилец Жоао Фонсека, который стал чемпионом молодежного Итогового турнира и выиграл на данный момент 13 матчей подряд.

Ранее тренер Рублева испанец Фернандо Висенте рассказал о несчастных российских теннисистах. «Думаю, это идет из вашего детства. Когда русские ребята играют на турнирах, родители оказывают на них слишком много давления», — заявил Висенте.