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09:15, 29 ноября 2024Спорт

Тренер Рублева рассказал о несчастных российских теннисистах

Тренер Андрея Рублева Висенте рассказал о несчастных российских теннисистах
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Фернандо Висенте

Фернандо Висенте. Фото: Kelly Defina / Getty Images

Тренер Андрея Рублева, испанец Фернандо Висенте, рассказал о том, что российские теннисисты часто чувствуют себя несчастными на корте. Его слова приводит «Чемпионат».

В пример он привел Анну Калинскую и Юлию Путинцеву, которым это, по мнению специалиста, мешает. «Другие игроки часто путешествуют на турниры с папой, мамой, но русские никогда так не делают», — заявил Висенте.

Испанец также объяснил нежелание россиян ездить на турниры с родителями. «Думаю, это идет из вашего детства. Когда русские ребята играют на турнирах, родители оказывают на них слишком много давления», — заявил Висенте.

Рублев в минувшем сезоне выиграл два турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он закончил год на восьмом месте мирового рейтинга.

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